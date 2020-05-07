Верховный суд позволил создать коалиционное правительство Израиля

Верховный суд Израиля (Высший суд справедливости), собравшийся максимальным составом в количестве 11 судей, отклонил требования запретить формировать правительство по итогам выборов, прошедших 2 марта, сообщает государственное радио Израиля "Кан".

Таким образом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (партия "Ликуд") теперь имеет возможность сформировать кабинет на основе коалиции со спикером кнессета Бени Ганцем (партия "Кахоль-Лаван").

Обвинения против Нетаньяху в коррупции не лишают его права формировать правительство, к такому выводу пришел суд.

Если бы суд согласился с требованиями запретить формировать правительство коалиции, это привело бы в Израиле к четвертым выборам подряд на протяжении немногим более года.

По информации радиостанции, новое правительство может быть приведено к присяге уже 13 мая.