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07.05.2020 13:01
Рубрика: Видео

Видео: гонка двух моторикш окончилась для одного из участников печально

Текст: Вадим Давыденко

Как утверждают бывалые туристы, моторикша или тук-тук является самым быстрым и самым дешевым видом транспорта в Индии и Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. И, увы, самым аварийноопасным. И дело не только в том, что легкая трехколесная конструкция так и норовит опрокинуться при резком маневре и не имеет никаких шансов при столкновении с автомобилем или хотя бы воловьей повозкой. Все водители тук-туков, как на подбор, родились для участия в гонках F-1, для рева моторов, скрипа шин на поворотах и бешеного выброса адреналина. Ограничения скорости и прочие условности ПДД - не для них.

Фото: скриншот с www,youtube.com
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И вот два таких гонщика - красный и синий тук-туки - сошлись на выездной трассе условного Джайпура, Мумбаи или Нью-Дели, где-то между городом и аэропортом. Мы не знаем, что стояло на кону в этом заезде: реальный денежный приз в полсотни рупий, возможность подобрать всех пассажиров со следующей остановки или просто звание самого быстрого моторикши в городе, но завелись водители не на шутку. На скорости под 100 км/ч они неслись по ночной трассе, невзирая на попутный транспорт, дорожные знаки и то, что трасса из четырехполосной превращается в трех-, а затем и двухполосную.

И тут-то стало понятно, что в двух рядах маловато места для обоих гонщиков и белого хэтчбека, комфортно едущего по самой середине дороги. Оба тук-тука решили обгонять его справа (в Индии левостороннее движение) и не рассчитали габариты. Идущий слева красный тук-тук при обгоне слегка подрезал синего конкурента и выкинул его на обочину. Будет ли засчитана победа единственного оставшегося участника - из этого видео непонятно.

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