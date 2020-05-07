Видео: пешеход чудом увернулся от летящей на него кубарем машины

Во многих роликах за последнее время мы видели, как очередной счастливчик спасается от неминуемой гибели, увернувшись в последний момент от летящего на него автомобиля/поезда/складского погрузчика. Небольшой поворот руля, если речь об автомобилисте, или шаг в сторону, если о пешеходе, - и опасность миновала.

Но на этом видео одного шага от беды оказалось недостаточно: пешеходу пришлось со всех ног убегать от летевшего на него кубарем Audi, и будь он менее проворным - неизвестно, чем бы всё закончилось.

Хорошо видно, как вальяжно молодой человек идет по тротуару с покупками, ощущая себя в безопасности, и как быстро он соображает, увидев летящую на него легковушку. Бросив пакеты на землю, пешеход припустил со всех ног и вернулся за вещами лишь после того, как автомобиль перестал кувыркаться и опустился на колеса.

Даже после нескольких просмотров видео не становится понятно, что же заставило водителя Audi так резко перестраиваться со встречной полосы на свою и задевать двигавшийся параллельно грузовик. Дорога перед ним была абсолютно свободной.