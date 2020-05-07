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07.05.2020 10:30
Рубрика: Видео

Видео: пожилой водитель застрял на узкой пешеходной дорожке моста

Текст: Вадим Давыденко

Один из любимейших пользователями Сети жанров автовидео - зарисовки со всего мира под условным названием "как же, черт побери, машина могла оказаться здесь, да еще и застрять?". На этих роликах автомобили беспомощно ждут прибытия спасателей то на крышах жилых домов или в ветвях деревьев, то в глубине непролазной топи или на вершине почти отвесных гор. Что заставило владельцев этих несчастных авто так вывернуть руль и нажать на газ, чтобы добраться туда, куда, казалось бы, добраться невозможно, остается загадкой.

Фото: скриншот с www,youtube.com
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Вот и с этим видео, снятым на окраине американского Бостона, не всё понятно. Случайно или намеренно пожилой американец на внедорожнике оказался зажат на узкой пешеходной дорожке моста, вернее, дамбы в районе Мун Айленд?

Если так он хотел объехать автомобильную пробку на дамбе, то где ж она, та пробка? Если же свернул на дорожку нечаянно, то как не разбил машину всмятку, а сумел проехать добрый десяток метров, прежде, чем сшиб боковое зеркальце и догадался остановить машину? В любом случае, пожилой автомобилист не потерял присутствия духа и на вопрос полисмена о делах ответил бодро "I'm fine" (я в порядке!).

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#видео #авто