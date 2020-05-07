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07.05.2020 12:44
Рубрика: Digital

Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" впервые запускает IT-марафон

Конкурс "Цифровой прорыв" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - запускает масштабный IT-марафон, в котором ожидается более 12 тысяч участников. "Цифровой прорыв" - самое масштабное командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, которое развивает IT-специалистов и целые команды, способные к созданию и внедрению цифровых продуктов.

В рамках конкурса 5 мая по всей России стартовал крупнейший IT-марафон. Он состоит из онлайн-чемпионата, в котором смогут принять участие индивидуальные разработчики, и двух онлайн-хакатонов для уже сформированных команд. Для того, чтобы стать участником IT-марафона, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса - цифровойпрорыв.рф. Призовой фонд составит 5 000 000 рублей.

Фото: Фото предоставлено организаторами конкурса
В финале конкурса "Цифровой прорыв" проходит школьный хакатон

"Два онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" пройдут с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня. Конкурс объединит на своей площадке самое масштабное сообщество IT-специалистов: от профессионалов до новичков. Вовлечение новых кадров в цифровую экономику и "прокачка" IT-специалистов позволят снизить "кадровый голод" в сфере информационных технологий. Важным нововведением этого года стал онлайн-этап конкурса. Участники смогут заранее подготовиться к очным этапам и проверить свои способности, не выходя из дома. Это прекрасная возможность для талантливых IT-специалистов из всех регионов страны проявить себя в рамках большого онлайн-конкурса, где бы они не проживали", - комментирует Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Особое внимание в этом году уделено проработке кейсов, которые будут сформированы как представителями субъектов Российской Федерации, так и крупнейшими IT-предприятиями и госкорпорациями. Задачи онлайн-хакатонов будет представлены по 5 направлениям, в рамках каждого из них будет поставлено по 1 задаче.

С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников. В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный Интеллект. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса "Цифровой прорыв".

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