Новости

Избитую бывшую жену Башарова обвинили в том, что она его "использует" 14:39
Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус 14:08
Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix 12:32
Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена 10:33
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 06.05.2020

"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон

Новости
    07.05.2020, 13:56
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс преодолел некую невидимую черту в своем творчестве - и достиг принципиального соглашения со стриминговым сервисом Netflix о продлении мини-сериала "Жизнь после смерти" (After Life) на третий сезон спустя считанные недели после премьеры второго. Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix

Ранее Джервейс заявил, что может с ответственностью утверждать, что готов к созданию продолжения истории о своем герое, журналисте Томи, пытающегося найти смысл жизни после кончины своей жены.

Джервейс справедливо отметил, что в его трагикомедии присутствует много ярких персонажей, вокруг каждого из которых можно было бы выстроить свой ститком. Вымышленный городок Тэмбери, что характерно, также является отдельным действующим лицом. Идей у шоураннера предостаточно - можно исследовать все характеры по отдельности, можно разбередить еще не одну рану.

Создатель сериала также ехидно отметил, что за каких-то пять часов по-настоящему узнать героев произведения невозможно, будь то знакомство в реальной жизни или на экране. И вообще, оба сезона, снятых в выбранном им формате получасовых эпизодов едва тянут на половину сезона американских сериалов.

Новости

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 06.05.2020
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 06.05.2020
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 06.05.2020
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 06.05.2020
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актер Красилов прокомментировал сведения о том, что у него коронавирус 06.05.2020
Марк Хэмилл стал вампиром в эпизоде сериала "Чем мы заняты в тени" 06.05.2020
Ник Фьюри раскроет все тайны супергероев в новом сериале Marvel 06.05.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 06.05.2020
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 05.05.2020
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 05.05.2020
⧣ комедия
Фото: youtube.com
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 05.05.2020
Актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд умер от рака мозга 02.05.2020
По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов 29.04.2020