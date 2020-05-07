"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс преодолел некую невидимую черту в своем творчестве - и достиг принципиального соглашения со стриминговым сервисом Netflix о продлении мини-сериала "Жизнь после смерти" (After Life) на третий сезон спустя считанные недели после премьеры второго. Об этом сообщает портал Deadline.

Ранее Джервейс заявил, что может с ответственностью утверждать, что готов к созданию продолжения истории о своем герое, журналисте Томи, пытающегося найти смысл жизни после кончины своей жены.

Джервейс справедливо отметил, что в его трагикомедии присутствует много ярких персонажей, вокруг каждого из которых можно было бы выстроить свой ститком. Вымышленный городок Тэмбери, что характерно, также является отдельным действующим лицом. Идей у шоураннера предостаточно - можно исследовать все характеры по отдельности, можно разбередить еще не одну рану.

Создатель сериала также ехидно отметил, что за каких-то пять часов по-настоящему узнать героев произведения невозможно, будь то знакомство в реальной жизни или на экране. И вообще, оба сезона, снятых в выбранном им формате получасовых эпизодов едва тянут на половину сезона американских сериалов.