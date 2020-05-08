Абэ и Трамп обсудили по телефону ситуацию с COVID-19

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор. Главной темой стала ситуация вокруг нового коронавируса, рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, переговоры продлились 45 минут. Обсудив ситуацию с COVID-19, стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по вопросам разработки лекарств и вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее лидеры Японии и США общались по телефону в марте, когда обсуждали вопрос переноса Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.