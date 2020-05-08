Аттестаты за 11-й класс могут выдать без ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает возможность проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в августе. Более того, рассматривается возможность отменить ЕГЭ для получения аттестата в школах и оставить экзамен только для поступления в вузы. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

- Сейчас рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в 2020 году в зависимости от эпидемиологической ситуации, - рассказали "РГ" в ведомстве. - В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август. Провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы. А аттестаты выдать на основании годовых отметок.

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Пока предварительная дата старта ЕГЭ по-прежнему назначена на 8 июня.