Австрия празднует юбилей окончания Второй мировой войны виртуально

Австрия - одна из первых стран Европы, постепенно выходящая из карантина. Но до отмены запрета на публичные мероприятия еще далеко, и торжества по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны здесь - совсем не те, что планировались. Но они происходят и приобретают новый, вынужденно виртуальный, характер.

И это относится не только к общественно-политическим, но и культурным событиям. С 2013 года 8 мая на центральной Площади Героев у дворца Хофбург, которая до того была в этот день ареной противостояния крайне правых и левых, проходит знаковое событие: Праздник радости (Fest der Freude). Утром представители правительства возлагают здесь венки к мемориалам как павшим на войне солдатам, так и борцам с нацизмом и его жертвам, а вечером проходит концерт Венского симфонического оркестра под открытым небом, с речами президента, канцлера и кого-то из свидетелей антифашистского сопротивления, и обязательно с участием музыкантов, представляющих державы-победительницы. Послы России, США, Великобритании и Франции также всегда сидят в первом ряду, а их видеообращения транслируются со сцены. И все это - перед многотысячной аудиторией на площади и еще большей - у экранов телевизоров.

В этом году собрание на площади оказалось невозможно. Организаторы заявили, что переводят концерт в онлайн. Он пройдет на сайте и по австрийскому телевидению. Прозвучат фрагменты записей прошлых лет и монтаж артистов оркестра, записавших из изоляции фрагмент 7-й симфонии Бетховена. В концерте должна была участвовать и известная российская певица Юлия Лежнева, а сможет ли она принять участие в онлайне, пока неясно.

Посольство России тоже устраивает онлайн-концерт 9 мая с участием живущих в Вене российских мастеров искусств, а возложение венков на Центральном кладбище и у памятника на Шварценбергплац 8 мая проведет в резко сокращенном составе. И "Бессмертный полк", и еще несколько акций по случаю праздника также переходят в интернет.

Российский центр науки и культуры в Вене уже с 1 мая начал ежедневно публиковать видео-поздравления известных артистов, своих партнеров, гостей, соотечественников и австрийцев. Среди десятков участников акции, получившей название "Великое в едином", - ветеран войны, участник освобождения Вены Владимир Располыхин, всемирно известный тенор Дмитрий Корчак, Фонд Елены Образцовой, композитор Александр Журбин и работающий в Вене русский фольклорный ансамбль "Калинка". Солист Венской оперы Павел Колгатин вместе с сыном Лаврентием спели песню "Шум берез", а солистка Венской оперы Маргарита Грицкова исполнила в домашних условиях фрагмент вокально-симфонической поэмы Валерия Гаврилина "Военные письма" и арию из кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский". Солистка Театра-ан-дер-Вин Илона Револьская вместе с мужем, лауреатом международных конкурсов пианистом Александром Панфиловым включили в свое поздравление русскую народную песню. А художница и автор песен Ксения Островская написала и исполнила для акции свою новую песню.

"Это святой день. Особенно грустно, если подумать о тех, кто лежит в чужой земле, вдали от Родины и родных. Хочется сказать им всем, павшим за нас: мы вас помним и чтим, мы благодарны вам", - сказала "РГ" Маргарита Грицкова, отвечая на вопрос, почему она решила принять участие в акции.

Именно эту задачу - объединить своих друзей в памяти о жертвах войны и благодарности ее участникам и победителям в период, когда двери центра закрыты - и ставил перед собой РЦНК, сказал "РГ" его директор Дмитрий Соколов: "Мы делаем это во имя памяти поколений. Через эти личные переживания мы обращаемся к общему для всех нас великому событию".