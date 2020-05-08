Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В Банке России не исключают снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт уже на следующем заседании совета директоров. Это следует из комментария главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на еженедельной онлайн-конференции.

"На последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив", - сообщила Набиуллина.

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.