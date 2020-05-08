Постановление губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Белгородской области режим повышенной готовности.

2. На период действия режима повышенной готовности:

2.1. Приостановить:

- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и сезонных (летних) кафе при стационарных объектах организаций общественного питания с предварительным уведомлением органов местного самоуправления и Управления Роспотребнадзора по Белгородской области;

- деятельность кальянных, микрофинансовых организаций, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);

- по 31 мая 2020 года включительно деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения.

2.2. Установить объектам торговли (включая торговые, торговоразвлекательные центры, рынки, ярмарки), за исключением реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, сантехнические товары и сопутствующие расходные материалы, запасные части, предметы дополнительного оборудования и принадлежности транспортных средств, строительные, отделочные материалы и инструменты, садово-огородный инвентарь, семена, саженцы, рассаду, периодические печатные издания, в том числе через киоски, а также реализующих товары дистанционным способом, следующий режим работы:

- с понедельника по пятницу включительно - рабочие дни в соответствии с установленным ими графиком;

- в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.

2.3. Рекомендовать гражданам:

- отказаться от посещения государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

- соблюдать в общественных местах и общественном транспорте, за исключением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование);

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, необходимости помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также следования к ближайшему месту " приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления, иных случаев в соответствии с настоящим постановлением.

2.4. Обязать граждан:

- посетивших территории государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (перечень прилагается), соблюдать требования об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места;

- прибывающих в Белгородскую область автомобильным и железнодорожным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в указанных субъектах Российской Федерации, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания в Белгородской области, на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Белгородской области по телефону: 8-800-222-04-31;

- использовать маски (иные средства индивидуальной защиты органов дыхания) при нахождении в местах общего пользования (во всех объектах торговли (включая рынки, ярмарки), оказания услуг населению, медицинских организациях, организациях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, включая легковые такси, помещениях общественных и административных зданий).

2.5. Объектам торговли (включая торговые, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки), оказания услуг населению, медицинским организациям, организациям, продолжающим свою работу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки и перевозки пассажиров легковым такси, организациям, находящимся в помещениях общественных и административных зданий, не допускать в помещения, на территории, в транспортные средства посетителей, пассажиров без масок (иных средств индивидуальной защиты органов дыхания).

2.6. Организациям, оказывающим услуги населению, а также объектам торговли:

- ограничить нахождение в помещениях граждан, исходя из нормы площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров на 1 человека;

- обеспечить в помещениях и на территории условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования, ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, соблюдения рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Белгородской области по осуществлению деятельности;

- обеспечить контроль за использованием персоналом, работающим с посетителями, масок (иных средств индивидуальной защиты органов дыхания), обработкой рук персонала антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.

3. Главам администраций муниципальных районов и городских округов, на территории которых находятся аэропорты, железнодорожные вокзалы (станции), посты санитарно-эпидемиологического контроля с круглосуточным режимом работы, организовать:

- совместно с УМВД России по Белгородской области (Умнов B.IL), Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте (Волгин Ю.А.) встречу и учет лиц, прибывающих в Белгородскую область воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

- совместно с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.), Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.), Белгородским отделением Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Строев В.Е.) обеспечить вручение процессуальных документов установленной формы (уведомления, предупреждения, предписания) лицам, прибывающим с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.1. Главе администрации города Белгорода Галдуну Ю.В., главе администрации Белгородского района Перцеву В.Н. совместно с УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.) после встречи и учета граждан Украины, прибывших в Белгородскую область воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом с территорий субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), организовать сопровождение и контроль за следованием указанных лиц до МАПП "Нехотеевка" для пересечения государственной границы.

3.2. Департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е.С.) организовать выделение автомобильного транспорта для перевозки граждан Украины, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления, за их счет к МАПП "Нехотеевка".

4. Главам администраций муниципальных районов и городских округов совместно с УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.), департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.П.) организовать учет лиц, прибывающих с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), введение для них ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции, контроль за соблюдением режима самоизоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней с момента прибытия указанных лиц на территорию Белгородской области.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области:

5.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций работников:

- на срок 14 дней, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также проживающих с лицами, находящимися в режиме самоизоляции, и (или) в отношении которых приняты решения санитарных врачей об изоляции;

- в возрасте 65 лет и старше.

5.2. Перевести работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

5.3. Обеспечить работников масками (иными средствами индивидуальной защиты органов дыхания), в том числе для целей проезда на работу (с работы) на общественном транспорте или легковом такси, перчатками, кожными антисептиками, контролировать их использование в течение рабочего времени.

5.4. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

5.5. Обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, проведение дезинфекции в помещениях организации.

5.6. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по месту работы.

6. Обязать руководителей организаций, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации):

6.1. Осуществляющих деятельность на территории Белгородской области, пользующихся услугами грузоперевозчиков из других субъектов Российской Федерации, иностранных государств, а также региональных грузоперевозчиков, осуществляющих межрегиональные и международные грузоперевозки:

- обеспечить прием и отправку груза (товара) в порядке, исключающем риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с минимизацией количества контактов водителя с иными лицами;

- обеспечить документальный учет находящихся на территории организации водителей с указанием сведений о них, времени прибытия и убытия с территории организации;

- обеспечивать оперативное убытие водителя с территории организации;

- при необходимости нахождения водителя на территории организации обеспечить ему условия соблюдения режима изоляции.

6.2. Осуществляющих грузоперевозки за пределы Белгородской области:

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства;

- обеспечить водителей масками (иными средствами индивидуальной защиты органов дыхания), антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.

7. Главам администраций муниципальных районов и городских округов совместно с Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области (Селезнева Е.Е.) обеспечить мониторинг соблюдения требований, установленных пунктом 6 настоящего постановления.

8. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.):

8.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего постановления.

8.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:

- лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из государств, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с территорий субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

- больным с респираторными симптомами;

- пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

8.3. .Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

8.4. Обеспечить работу "горячей линии" по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по телефону: (4722) 42-42-42.

8.5. Обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 13 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения COVID-19 в Белгородской области".

8.6. Принять меры по обеспечению наличия в аптечных организациях, расположенных на территории Белгородской области, масок (иных средств индивидуальной защиты органов дыхания).

9. Департаменту экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.) обеспечить производство и поставку дезинфицирующих средств, медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты в областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" и медицинские организации Белгородской области.

10. Рекомендовать аптечным организациям, расположенным на территории Белгородской области:

- обеспечить наличие запаса медицинских масок (иных средств индивидуальной защиты органов дыхания);

- принять меры по поддержанию цен на медицинские маски (иные средства индивидуальной защиты органов дыхания).

11. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) с 12 мая 2020 года обеспечить организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональных образовательных организациях (за исключением производственной и преддипломной практик, промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена, государственной итоговой аттестации), областной образовательной организации высшего образования.

12. Департаменту образования Белгородской области (Тишина Е.Г.) обеспечить:

12.1. В общеобразовательных организациях организацию образовательного процесса:

для обучающихся 1 - 8, 10 классов с 12 мая 2020 года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

для обучающихся 9, 11 классов:

- с 12 мая по 17 мая 2020 года включительно с применением' электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- с 18 мая 2020 года в очной форме с соблюдением социального дистанцирования, соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.

12.2. В организациях дополнительного образования детей, школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организацию образовательного процесса с 12 мая 2020 года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

13. Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций высшего образования обеспечить организацию образовательного' процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Белгородской области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

15. Рекомендовать:

- УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.) применять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничений, установленных настоящим постановлением, а также меры по пресечению нарушений указанных ограничений;

- Управлению Роспотребнадзора по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках установленных полномочий;

- Главному управлению МЧС России по Белгородской области (Потапов С.П.), Управлению Росгвардии по Белгородской области (Мещерин Д.А.), органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего постановления.

16. Признать утратившим силу постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области".

17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко





Приложение к постановлению Губернатора Белгородской области от " 08 " мая 2020 г. № 58

Перечень субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п / Субъекты Российской Федерации

1. Москва

2. Московская область







