Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение

Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.

Больше всего в среднем по стране подешевел бензин марки АИ-95 - на 4 копейки до 45,81 рублей за литр. Марка АИ-92 и дизельное топливо снизились в цене на 2 копейки до 42,39 и 47,73 рублей за литр, соответственно. Средняя стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась и составила 52,07 рубля за литр.

Наибольшее снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Салехарде - на 3,3%, в среднем до 41,42 рублей за литр. При этом средняя стоимость дизельного топлива здесь составила 50,04 рубля за литр, что почти на 5% выше средней цены по России. В Москве и Санкт-Петербурге розничные цены на автомобильное топливо не изменились.

Производство автомобильного топлива, несмотря на падение спроса из-за карантинных ограничений (по оценкам Минэнерго в крупных городах - на 10-40%) суммарно снизилось с 27 апреля по 3 мая всего на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем производство бензина упало на 4,9%, а производство дизеля выросло на 0,3%.

Последнее объясняется значительными объемами экспорта нефтепродуктов из России, а также обязательствами компаний по поставке автомобильного топлива на внутренний рынок.

В отсутствии реакции ценников на АЗС на падение котировок барреля также нет ничего удивительного. Они не зависят от котировок нефти. Их влияние нивелирует действующий сейчас демпфирующий механизм, который работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть (компенсируя снижение их прибыли при поставках на внутренний рынок), так и на изъятие дополнительных доходов НПЗ в бюджет в случае низких котировок.