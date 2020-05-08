"Чешские авиалинии" с 18 мая возобновят международные рейсы

Чешская авиакомпания CSA сообщила, что с 18 мая начнет летать в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. С 24 мая к данным направлениям добавятся рейсы в Киев, в Одессу и Бухарест.

Напомним, Чехия одной из первых в Европе начала отменять введенные из-за коронавируса ограничения. С 24 апреля было разрешено свободное передвижение граждан по улицам. Правительство также приняло решение разрешить жителям республики выезжать за границу.

А с 11 мая в Чехии заработают кинотеатры и театры. Будут вновь разрешены общественные и культурные мероприятия, а также свадебные и церковные службы численностью до 100 человек. Кроме того, учащиеся старших классов смогут вернуться к обучению. Режим ЧП был введен в Чехии в начале марта. Жители республики не могли выехать за рубеж, а иностранцы - попасть в страну.