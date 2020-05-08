"Единая Россия" предложила распространить на адвокатуру меры поддержки

Партия "Единая Россия" направила главе государства и в правительство предложения о мерах поддержки бизнеса, в том числе адвокатов и нотариусов.

Как пояснил журналистам правозащитный центр "ЕР", адвокаты и нотариусы в связи с пандемией коронавируса и спадом деловой активности несут такие же финансовые потери, как и субъекты МСП, так как они должны выплачивать зарплату персоналу и оплачивать аренду занимаемых помещений.

Напомним, ранее также с предложением поддержать адвокатуру и нотариат выступила Ассоциация юристов России. А правительство поручило проработать вопрос предоставления льгот адвокатам.

"Мы благодарны партии парламентского большинства и ее председателю Дмитрию Медведеву за внимание к нашим проблемам и надеемся, что правительство при принятии решения рассмотрит мнение политического лидера, считающего необходимым предоставить адвокатам поддержку государства для компенсации тех потерь, которые они несут в связи с пандемией и введением ограничительных мер, -сказал "РГ" президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Адвокатура является неотъемлемой частью правосудия и важнейшим институтом гражданского общества, поэтому объективно государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать ее и создавать условия для ее развития".