ЕГЭ в 2020 году предложили провести только для поступающих в вузы

Вузы-участники Ассоциации "Глобальные университеты" рассказали, как можно провести приемную кампанию в 2020 году без риска для абитуриентов.

Из-за пандемии коронавируса прием в вузы пройдет в дистанционном режиме и позже обычного. Сдвигаются сроки ЕГЭ и даты зачисления в вузы. Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал уточнить даты Единого госэкзамена после 12 мая. Пока же его начало назначено на 8 июня. Сроки приемной кампании привязаны к датам объявления результатов ЕГЭ. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков планирует начать новый учебный год 1 сентября, а в какой форме - покажет время и эпидемиологическая ситуация.

Но публичное обсуждение того, как проводить аттестацию в школе и зачисление в вузы этим летом - в самом разгаре. В частности, появились предложения отказаться от ЕГЭ и зачислять абитуриентов на первый курс на основе школьных оценок или собственных экзаменов вузов. В Ассоциации "Глобальные университеты", куда входят вузы-участники Проекта 5-100, с этим не согласны.

- Очевидно, что отменять ЕГЭ, как зарекомендовавший себя инструмент максимально прозрачной проверки знаний выпускников российских школ, нецелесообразно, - говорит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - Ситуация с распространением коронавируса накладывает в этом году ряд ограничений: здоровье ребят и их родителей в приоритете. Но система высшей школы в стране довольно успешно проходит испытание по всеобщему внедрению дистанционных форм. Уверен, что и прием мы сможем провести, соблюдая все нормы безопасности.

По мнению "Глобальных университетов", отмена ЕГЭ и замещение его "неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы", сейчас приведет к гораздо большей несправедливости и "социальному раздражению".

"Зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе, - отмечается в заявлении, которое распространила в пятницу Ассоциация "Глобальные университеты". - Школа, в отличие от стобалльной шкалы ЕГЭ, фактически работает с трехбалльной шкалой оценок - 3, 4 и 5. В случае отмены Единого этим летом в вузы могут прийти абитуриенты, около половины которых имеют одинаково максимальную сумму баллов - 15 из 15 возможных. Это подорвет объективные основы отбора абитуриентов при поступлении".

Опасностей масса: к настоящему времени большинство вузов утратили методику проведения собственных экзаменов "в потоке", за исключением небольшой группы университетов, которые имеют право проводить свои испытания. Но - в дополнение к Единого экзамена.

"Есть риск, что родители начнут срочно искать репетиторов, а точнее - людей, "близких" к выбранным вузам. Очевидно, что в таком случае резко вырастет уровень общественного недоверия в столь чувствительной для всех сфере, как поступление в вуз" - предупреждают вузы.

Что предлагается?

Во-первых, школьные аттестаты выдать в 2020 году без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Во-вторых, провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы. Это позволит отказаться от экзамена по базовой математике.

- Также это значительно снизит затраты на проведение и проверку экзамена, даст свободу выбора вчерашним школьникам, - подчеркнул Виктор Кокшаров.

В-третьих, прием документов, конкурсную процедуру и зачисление в вузы предлагается провести с 15 августа по 1 сентября полностью в дистанционном режиме. В этот же период вузам, сохранившим собственные вступительные испытания, провести их в онлайн-режиме. Зачислять на платные места - до 1 октября включительно.

При этом вузам надо дать право самостоятельно установить срок начала обучения для первого курса. Если предложение Ассоциации будут приняты, учебный год для первокурсников может начаться не позднее 10 сентября 2020 года.

Официально

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября. Также готовы принять документы на поступление онлайн. Если экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, вузы готовятся принимать эти экзамены в дистанционном формате.

- Вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует обсуждения с экспертным сообществом, Рособрнадзором, Минпросвещения, Минздравом и Роспотребнадзором, - прокомментировали в пресс-службе минобрнауки. - Важно помнить о здоровье абитуриентов, а также о том, чтобы сохранить возможность каждому желающему поступить в вуз. На данный момент Минобрнауки России руководствуется установленными сроками проведения ЕГЭ, от чего зависит начало приемной кампании в вузах.

Комментарии

Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ):

- Сегодня важно не создавать дополнительных поводов для изменения личных стратегий граждан, особенно когда это касается миллионов россиян. А отмена ЕГЭ в 2020 году неизбежно приведет к такому изменению, ведь школьники, их родители, учителя и наставники не один год готовились к Единому госэкзамену по понятным правилам. Если мы попытаемся сейчас создать "одноразовую" искусственную систему временной замены ЕГЭ вузовскими экзаменами, то создадим дополнительную стрессовую ситуацию и для абитуриентов, и для школьных педагогов, и для самих университетов, которые будут вынуждены в кратчайшие сроки воссоздавать экзаменационную практику, и которые неизбежно в итоге окажутся под огнем критики.

Университетское сообщество сумело адаптироваться к новым условиям, организовать образовательный процесс онлайн. ДВФУ, например, перешел на дистанционное обучение всего за 4 дня, с тех пор ежедневно проводит около 750 пар в электронной среде. Уверен, следующий вызов - организацию приема в вузы - университеты тоже выдержат достойно. Мы готовы провести приемную кампанию 2020 года полностью в дистанционном формате, возможно, в сжатые сроки, но при полном соблюдении прав абитуриентов.