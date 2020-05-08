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08.05.2020 14:09
Рубрика: Общество

Вузы готовы максимально быстро зачислить абитуриентов после ЕГЭ

Текст: Мария Агранович
В министерстве науки и высшего образования сообщили, что российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Также вузы готовы принять документы на поступление онлайн. Если экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, вузы готовятся принимать эти экзамены в дистанционном формате, - сказали в пресс-службе Минобрнауки.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ

Ранее в пятницу Ассоциация "Глобальные университеты", куда входит 21 вуз-участник Проекта 5-100, распространила заявление с предложениями по проведению приемной кампании 2020. В частности, вузы предлагают выдать школьные аттестаты без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Также предлагается провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы.

- Вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует обсуждения с экспертным сообществом, Рособрнадзором, Минпросвещения, Минздравом и Роспотребнадзором, - прокомментировали в пресс-службе Минобрнауки. - Важно помнить о здоровье абитуриентов, а также о том, чтобы сохранить возможность каждому желающему поступить в вуз. На данный момент Минобрнауки России руководствуется установленными сроками проведения ЕГЭ, от чего зависит начало приемной кампании в вузах.

Общество Образование Правительство Минобрнауки ЕГЭ в России

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