Вузы готовы максимально быстро зачислить абитуриентов после ЕГЭ

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября.

- Также вузы готовы принять документы на поступление онлайн. Если экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, вузы готовятся принимать эти экзамены в дистанционном формате, - сказали в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее в пятницу Ассоциация "Глобальные университеты", куда входит 21 вуз-участник Проекта 5-100, распространила заявление с предложениями по проведению приемной кампании 2020. В частности, вузы предлагают выдать школьные аттестаты без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Также предлагается провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы.

- Вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует обсуждения с экспертным сообществом, Рособрнадзором, Минпросвещения, Минздравом и Роспотребнадзором, - прокомментировали в пресс-службе Минобрнауки. - Важно помнить о здоровье абитуриентов, а также о том, чтобы сохранить возможность каждому желающему поступить в вуз. На данный момент Минобрнауки России руководствуется установленными сроками проведения ЕГЭ, от чего зависит начало приемной кампании в вузах.