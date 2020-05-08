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08.05.2020 05:52
Рубрика: Общество

Экипаж МКС записал поздравление к девятому мая на фоне Знамени Победы

Запуск "Ракеты Победы" к МКС. Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости Запуск "Ракеты Победы" к МКС. Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
Запуск "Ракеты Победы" к МКС. Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Копия Знамени Победы в преддверии девятого мая побывала на Международной космической станции. Полотнище доставили вместе с очередной экспедицией, сообщили источники в "Роскосмосе".

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"Символ Победы на МКС доставил "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное к предстоящему празднику", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В преддверии праздника "Роскосмос" отправил к МКС "Ракету Победы" - "Союз-2.1а" с нанесенным изображением Георгиевской ленты, ордена Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

Общество Общество Космос Правительство "Роскосмос" 75-летие Победы

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