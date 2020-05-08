Экипаж МКС записал поздравление к девятому мая на фоне Знамени Победы

Копия Знамени Победы в преддверии девятого мая побывала на Международной космической станции. Полотнище доставили вместе с очередной экспедицией, сообщили источники в "Роскосмосе".

"Символ Победы на МКС доставил "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное к предстоящему празднику", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В преддверии праздника "Роскосмос" отправил к МКС "Ракету Победы" - "Союз-2.1а" с нанесенным изображением Георгиевской ленты, ордена Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.