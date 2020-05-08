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08.05.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов

Текст: Анна Козина

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые завтра будут биться в Джексонвилле (штат Флорида, США) за титул временного чемпиона UFC в легком весе, провели дуэль взглядов и пожали руки без перчаток.

Соответствующее видео в своем Instagram выложил президент UFC Дана Уайт.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Чуть ранее также прошла официальная церемония взвешивания, на которой соперники показали одинаковый вес - 155 фунтов (примерно 70,3 кг).

Как анонсировалось, победитель этого противостояния получит право сразиться за полноценный пояс с действующим чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Впрочем, журналист американского спортивного портала ESPN Ариэль Хельвани, опираясь на слова менеджера Конора Макгрегора Оди Аттара, высказал предположение, что именно ирландец может стать соперником сильнейшего бойца.

- Конор Макгрегор будет следить за турниром UFC 249, и причин этому больше, чем вы думаете, - написал журналист в своем Instagram. - Победитель вполне может стать его следующим соперником.

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