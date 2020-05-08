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08.05.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

Ford тестирует машины на устойчивость к птичьему помету

Текст: Михаил Азнавуров

Отходы жизнедеятельности птиц очень сильно влияют на лакокрасочное покрытие машины.

Ценное удобрение для сельского хозяйства, помёт содержит кислоты, способные нарушить целостность полимерного слоя на поверхности кузовов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Компания Ford выпустила короткий познавательный видеоролик, в котором в простой форме и с юмором знакомит зрителя с тем, как ее специалисты заботятся о том, чтобы отсроченный повод для визита на автомойку не обернулся необходимостью восстанавливать лакокрасочное покрытие.

Для этого в лаборатории компании вдобавок к привычным термическим тестам, воздействию ультрафиолетового излучения, солей и бензина, лакокрасочные покрытия испытывают на устойчивость к птичьему помету. Ни один пернатый при испытаниях не страдает: едкий состав имитируют смесью кислот и моющих средств. Если окрасочный состав не проходит тест, то его никогда не применяют на товарных автомобилях Ford.

Однако специалисты все же настоятельно рекомендуют следы повышенного интереса пернатых к вашему Ford смывать как можно раньше, это не только сбережет покрытие, но и позволит не усложнять себе работу оттиранием застарелого помета.

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