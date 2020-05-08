Ford тестирует машины на устойчивость к птичьему помету

Отходы жизнедеятельности птиц очень сильно влияют на лакокрасочное покрытие машины.

Ценное удобрение для сельского хозяйства, помёт содержит кислоты, способные нарушить целостность полимерного слоя на поверхности кузовов.

Компания Ford выпустила короткий познавательный видеоролик, в котором в простой форме и с юмором знакомит зрителя с тем, как ее специалисты заботятся о том, чтобы отсроченный повод для визита на автомойку не обернулся необходимостью восстанавливать лакокрасочное покрытие.

Для этого в лаборатории компании вдобавок к привычным термическим тестам, воздействию ультрафиолетового излучения, солей и бензина, лакокрасочные покрытия испытывают на устойчивость к птичьему помету. Ни один пернатый при испытаниях не страдает: едкий состав имитируют смесью кислот и моющих средств. Если окрасочный состав не проходит тест, то его никогда не применяют на товарных автомобилях Ford.

Однако специалисты все же настоятельно рекомендуют следы повышенного интереса пернатых к вашему Ford смывать как можно раньше, это не только сбережет покрытие, но и позволит не усложнять себе работу оттиранием застарелого помета.