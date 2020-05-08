ГИБДД опровергла сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистраторов

"В последние дни в сети интернет распространялась информация о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность. Автор публикации, ссылаясь на заявление руководства Госавтоинспекции, утверждает о скором введении в стране режима обязательного наличия видеорегистрирующей аппаратуры в каждом транспортном средстве и даже называет сумму штрафа, которому якобы будут подвергаться автовладельцы в случае отсутствия у них видеорегистратора", - говорится в заявлении ведомства.

Материал, размещенный в Сети, содержал скрытую рекламу виртуальной торговой точки и определенного вида товаров - автомобильных видеорегистраторов. В тексте приведено описание товара, условно приобретенного автором публикации, и ссылка на конкретный интернет-магазин.

Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является не обязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.

ГИБДД призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации представителей блогосферы. В настоящее время материал, содержащий недостоверные сведения, по требованию Госавтоинспекции удален из контента интернет-портала, где он был опубликован.