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08.05.2020 10:15
Рубрика: ПДД

ГИБДД призвала родителей уделять больше внимания безопасности детей

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция напоминает родителям, что в праздничные дни необходимо особенно пристально контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. Отвечать за нарушение придется именно родителям.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Несмотря на то, что во многих регионах уже установилась достаточно теплая погода, начало вело- и мотосезона также отложено из-за осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Вместе с тем, со временем, по мере выхода из режима самоизоляции, большую часть свободного времени дети будут проводить на улице, в том числе катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах и других средствах индивидуальной мобильности.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения мопедом разрешено управлять тем, кому исполнилось 16 лет. При этом необходимо пройти обучение в автошколе и получить в ГИБДД водительское удостоверение категории "М". Но, как показывает практика, взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку для ребенка, не осознавая, что последствия от такого подарка могут быть самыми печальными.

За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если же ребенку нет 16 лет, то за него отвечают его законные представители - родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности.

Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что согласно правилам движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет правила выезд на дорогу запрещают. Им можно ездить на велосипеде, двигаясь только по тротуару либо в пределах пешеходных зон. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись с велосипеда. Если велосипедист движется по проезжей части, то он также обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета.

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#ПДД