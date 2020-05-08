Google и Facebook разрешили сотрудникам работать из дома до конца 2020 года

Американские компании Google и Facebook объявили о том, разрешат сотрудникам работать из дома до конца 2020 года. Как сообщает BBC, обе компании начнут открывать свои офисы, но будут придерживаться гибкого графика.

Facebook готова открыть свой офис уже 6 июля. При этом пока еще неизвестно, каким сотрудникам предложат туда вернуться. "Все, кто могут продолжать свою работу дистанционно, могут это делать до конца года, - отметил представитель Facebook.

Ранее сотрудники социальной сети получили бонус в тысячу долларов за работу из дома. В Google собирались вернуться к офисной работе с начала июня, но передумали. Гендиректор Сундар Пичай объявил, что тем сотрудникам, которые могут работать из дома, разрешат там остаться до конца года. Другая часть вернется в офис, но при условии соблюдения мер безопасности.