Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Между Тбилиси и Киевом пробежала черная кошка. Поводом для раздора в двухсторонних отношениях стало недавнее назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. В результате Грузия отозвала своего посла из Киева "для консультаций", сообщил в пятницу глава МИД закавказской республики Давид Залкалиани. Его слова приводит ТАСС.

"Назначение на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил экс-президенту Грузии войти в состав правительства Незалежной. Саакашвили, в частности, будет курировать отношения с МВФ.