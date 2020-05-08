Российско-кубинские связи имеют долгую историю братских отношений. Развитие контактов между нашими народами берет начало еще с XVIII века, когда в 1782 году русский врач Федор Каржавин прибыл в столицу Кубы и, прожив в ней два года, во многом проникся убеждениями, которые впоследствии сподвигли кубинцев на борьбу за независимость от испанской метрополии.

В своих заметках для российской печати, помимо восхищения богатством природы и привлекательностью кубинской культуры, Ф. Каржавин высказывался против жестокого обращения с рабами. А в ходе Войны за независимость, после того, как к Освободительной армии присоединились трое русских добровольцев, русская и кубинская кровь впервые пролились вместе во имя свободы.

Официальные контакты между Россией и Республикой Куба начались в 1902 году. Тогда была заложена основа двусторонних отношений между двумя странами.

В XX веке, для которого характерны геополитические потрясения, был намечен путь развития общей российско-кубинской истории. Во все времена главенствовали взаимные симпатии наших народов, их стремление к справедливости и равноправию, желание следовать суверенным путем развития. Нас объединяют общие фундаментальные ценности и понимание истории.

В этом месяце, когда мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, важно вспомнить о том, что советско-кубинские отношения изначально были установлены в октябре 1942 года под влиянием мощного антифашистского движения на острове, где действовало более 100 комитетов поддержки СССР. Среди бессмертных героев, отдавших жизнь ради спасения нашей цивилизации от фашизма, мы чествуем кубинцев, сражавшихся вдали от родины на фронтах Второй мировой войны. В их числе - боец Красной армии Альдо Виво Лорент, который погиб на "Невском пятачке", и его брат Хорхе Виво Лорент, воевавший в партизанском отряде под Ленинградом, а также Энрике Вилар Фигередо, павший в боях за освобождение Польши.

В 1952 году, в международной обстановке, характеризовавшейся "холодной войной", диктатор Фульхенсио Батиста в силу своей политической зависимости от Соединенных Штатов решил разорвать отношения с Советским Союзом, действуя вопреки воле кубинского народа и невзирая на историю дружеских связей между нашими странами в многочисленных сферах.

Нас объединяют общие фундаментальные ценности и понимание истории, стремление к справедливости и взаимные симпатии наших народов

В ней можно выделить такие выдающиеся события, как знаменитое соперничество Александра Алехина и Хосе Рауля Капабланки, боровшихся за звание чемпиона мира по шахматам в 1927 году, и культурные связи, символом которых стали поездки на Кубу настоящих послов искусства легендарных балерин Анны Павловой и Майи Плисецкой, а также выступления Алисии Алонсо на сцене Большого театра.

С победой Кубинской революции в 1959 году была заложена основа братских отношений между нашими странами. Главнокомандующий Фидель Кастро Рус стоял у истоков восстановления дипломатических отношений, которое состоялось 8 мая 1960 года в ознаменование искренней дружбы между нашими народами, взаимного уважения суверенных интересов и общности взглядов на социальное и экономическое развитие.

Эти связи последовательно укреплялись и достигли уровня стратегического партнерства, которое нам удалось консолидировать за счет активного политического диалога на высшем уровне и общности позиций по основным вопросам международной повестки дня.

Современная история наших стран писалась личностями мирового масштаба. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус впервые посетил Россию в рамках своего исторического турне по республикам СССР в 1963 году. Этому событию предшествовали поездки в 1960 и 1962 годах занимавшего тогда должность Министра Революционных вооруженных сил Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы генерала армии Рауля Кастро Руса. Эти визиты остались в памяти жителей обеих стран и открыли двери для интенсивных обменов на всех уровнях в последующие годы.

Основатели Общества дружбы Кубы и СССР - первый советский космонавт Юрий Гагарин и команданте Эрнесто Че Гевара сыграли важную роль в укреплении связей между двумя народами.

Россия и Куба удовлетворены результатами регулярных контактов на высшем уровне. Их самым свежим примером является визит в Москву в 2019 году кубинского Президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который провел братскую встречу со своим российским коллегой Владимиром Владимировичем Путиным и другими видными деятелями в политической и торгово-экономической сферах. Также необходимо выделить посещение Гаваны председателем правительстваРоссийской Федерации Д.А. Медведевым в октябре 2019 года.

Кроме того, поддерживаются регулярные контакты по парламентской линии. В этом плане особое место занимает недавний визит на Кубу председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, возглавлявшей российскую делегацию на праздновании 500-летия Гаваны.

Наши государства выполняют двустороннюю экономическую повестку дня, прежде всего, через взаимодействие в рамках Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ведется плотная работа по стимулированию совместных проектов в сфере энергетики, металлургии, транспорта, информатизации и телекоммуникаций, космических исследований, противодействия изменению климата, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтической промышленности, которые способствуют также эффективному участию Российской Федерации в реализации Плана социально-экономического развития Республики Куба до 2030 года. Эти связи развиваются на взаимовыгодной основе и ориентированы на улучшение качества жизни граждан.

Наряду с реализацией этих двусторонних проектов активно расширяются культурно-гуманитарные связи, а также контакты между народами наших стран. Ярким примером этому служит завершение работ по восстановлению купола Национального Капитолия Гаваны к празднованию 500-летия кубинской столицы. Россия и Куба осуществляют такие проекты, как применение препарата "Эберпрот-П" при лечении диабетической стопы, в рамках которого особо выделяется деятельность Российско-кубинского медицинского центра в Нижнем Новгороде, а также совместная работа в других регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, Туле, Челябинске.

В последние годы повысился интерес граждан России познакомиться и насладиться красотами Кубы, в результате чего количество ежегодно приезжающих на остров российских туристов превысило 100 тыс. человек.

Правительства наших стран считают весьма полезными межмидовские политические консультации, в ходе которых происходит обмен мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня. Мы совместно выступаем за соблюдение закрепленных в Уставе ООН норм международного права, а также уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств. Плечом к плечу работаем над построением более справедливой и демократической системы международных отношений, предоставляющей всем государствам равные возможности для устойчивого развития.

Подписанное президентами В.В. Путиным и М. Диас-Канелем в ходе визита в Москву кубинского лидера в 2018 году Совместное заявление об общих подходах в международных делах служит подтверждением нашей приверженности формированию многостороннего и многополярного миропорядка, который отражал бы множественность политических, социально-экономических и культурных моделей развития, гарантировал бы международный мир и безопасность, глобальную и региональную стабильность, суверенное равенство государств, справедливость, а также уважение прав и свобод человека.

Наши страны решительно отвергают попытки переписывания истории, внесения раскола между народами, насаждения "цветных революций" и смены неугодных правительств. Осуждаем навязывание чуждых идеологий, искажение правды в угоду политике вмешательства во внутренние дела.

Российский народ неизменно солидарен с Островом свободы в борьбе за незамедлительную и безоговорочную отмену продолжающейся более 60 лет блокады Кубы со стороны США. Мы отвергаем практику односторонних санкций, претензии на исключительность и мировое господство, а также пренебрежение принципами международного права.

Принятие на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы" вновь подтвердило практически единогласное неприятие международным сообществом этой преступной и несправедливой политики.

В свою очередь правительство и народ Кубы осуждают агрессивную политику, проводимую Вашингтоном против Российской Федерации, поддерживают ее призывы к диалогу как средству преодоления разногласий и отвергают применение подрывных мер, цели которых противоречат интересам российского народа.

В новой международной обстановке, вызванной пандемией SARS-COV-2/COVID-19, Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности. Правительства обеих стран твердо уверены в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в этом вопросе.

Россия и Куба с оптимизмом смотрят в будущее двусторонних отношений и продолжают работать над тем, чтобы в полной мере защитить свои суверенитет и независимость, а также право обеспечивать безопасность и распоряжаться собственной судьбой. Для этого у нас есть все средства, ресурсы и убежденность в правильности выбранного пути.