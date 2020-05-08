Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл краш-тест 4-дверного Jeep Wrangler. Два раза. Но всё равно что-то пошло не так.

IIHS может выставить оценку безопасности транспортному средству на основании видео и документации, предоставленных производителем, но для корректности проводит собственные выборочные испытания - как на производстве продукции, когда из партии берётся несколько экземпляров и отправляются на экспертизу.

В краш-тесте Fiat Chrysler Automobiles (FCA) внедорожник при столкновении с небольшим перекрытием фронтальной части не перевернулся. Но это не совпало с результатом краш-теста Института, итогом которого стал кульбит Wrangler.

FCA высказала свои предположения о том, что причиной такого исхода столкновения могла послужить система автоматического экстренного торможения. Тогда специалисты IIHS провели повторный краш-тест с дезактивированным ассистентом, но результат оказался прежним. Стоит отметить, что условия проведения повторного теста были согласованы с Fiat Chrysler Automobiles.

"Опрокидывание автомобиля, особенно в случае с такими автомобилями, как Jeep Warangler - со съёмной крышей и отсутствием боковых подушек безопасности, представляет угрозу получения серьёзных травм, иногда несовместимых с жизнью", - прокомментировали в IIHS.

Склонность к опрокидыванию - не единственное, за что раскритиковали Wrangler: худшей оценки удостоился головной свет внедорожника, причём как с базовыми галогенками, так и с топовыми LED-фарами. При этом по всем остальным критериям оценки Jeep Wrangler оказался молодцом.

Рейтинг безопасности 4-дверного Jeep Wrangler - "Marginal", то есть чуть лучше самого неудовлетворительного.

Ранее "РГ" сообщала, что в России продажи обновлённого Jeep Wrangler начнутся в 2020 году.