Кабмин предложил приостановить новый порядок взыскания долгов за ЖКУ

В конце марта вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, требующие при обращении в суд предоставлять более полную информацию о должнике. Необходимо указывать один из идентификаторов гражданина-должника - например, паспортные данные, СНИЛС, номер водительского удостоверения, ИНН и т.п. Это должно препятствовать взысканию долга с полного тезки ответчика.

Однако новый порядок значительно усложняет взыскание долгов с жильцов, которые не платят за коммунальные услуги. У управляющих организаций и поставщиков, как правило, нет каких-либо идентификаторов жителей. Минстрой прорабатывал различные варианты решения этой проблемы. Предполагалось освободить организации ЖКУ от обязанности предоставлять идентификаторы ответчика либо дать им возможность получать нужные сведения через систему ГИС ЖКХ.

Внесенным вчера в Госдуму законопроектом предлагается приостановить действие новых положений ГПК до начала 2021 года. Норма не будет действовать при подаче исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа, подаваемых управляющими организациями, организациями, проводящими капремонт, ресурсоснабжающими организациями, регоператорами по обращению с ТКО.

В связи с пандемией правительством было приостановлено начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако моратория на взыскание долгов за ЖКУ не вводилось.