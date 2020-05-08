Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:38 08.05.2020

Кабмин предложил приостановить новый порядок взыскания долгов за ЖКУ

Приостановить введение нового порядка взыскания долгов с жителей, не оплачивающих коммунальные услуги, предлагает правительство РФ. Такое положение содержится во внесенном в Госдуму законопроекте, предусматривающем различные меры для поддержания экономики в период пандемии.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В конце марта вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, требующие при обращении в суд предоставлять более полную информацию о должнике. Необходимо указывать один из идентификаторов гражданина-должника - например, паспортные данные, СНИЛС, номер водительского удостоверения, ИНН и т.п. Это должно препятствовать взысканию долга с полного тезки ответчика.

Порядок оплаты услуг ЖКХ в период карантина остался прежним

Однако новый порядок значительно усложняет взыскание долгов с жильцов, которые не платят за коммунальные услуги. У управляющих организаций и поставщиков, как правило, нет каких-либо идентификаторов жителей. Минстрой прорабатывал различные варианты решения этой проблемы. Предполагалось освободить организации ЖКУ от обязанности предоставлять идентификаторы ответчика либо дать им возможность получать нужные сведения через систему ГИС ЖКХ.

Внесенным вчера в Госдуму законопроектом предлагается приостановить действие новых положений ГПК до начала 2021 года. Норма не будет действовать при подаче исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа, подаваемых управляющими организациями, организациями, проводящими капремонт, ресурсоснабжающими организациями, регоператорами по обращению с ТКО.

В связи с пандемией правительством было приостановлено начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако моратория на взыскание долгов за ЖКУ не вводилось.

Сейчас читают

ЖКХ
05:00

Падение собираемости платежей за ЖКУ приостановилось

Падение собираемости платежей за ЖКУ приостановилось

Замминистра строительства рассказал "РГ", где продолжается капремонт, снижается ли собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги и чем помогают ведомству добровольцы

Жилая недвижимость
07.05.2020

Переселение из аварийных домов может быть ускорено в большинстве регионов

Переселение из аварийных домов может быть ускорено в большинстве регионов

Программа переселения граждан из аварийных домов в большинстве регионов может быть ускорена, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров. В 2020 году на реализацию программы из федерального бюджета уже выделены запланированные 35,4 млрд рублей

Жилая недвижимость
07.05.2020

Продажи квартир в Подмосковье сократились на 80%

Продажи квартир в Подмосковье сократились на 80%

Пандемия коронавируса спровоцировала падение цен на жилье в Подмосковье. "Еженедельно мы фиксируем спад продаж. Падение по итогам прошлой недели составило практически 80%", - отметила министр жилищной политики области Инна Федотова