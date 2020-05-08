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8 мая 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 8 мая 2020 года № 79 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 7 мая 2020 года № 26, в связи с окончанием периода нерабочих дней, объявленных Президентом Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановления губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова ", а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и в порядке, установленном решением администрации Костромской области, допускается осуществление деятельности" исключить;

подпункт 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 4 слова ", в том числе исключения из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников



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