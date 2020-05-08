Постановление губернатора Костромской области от 8 мая 2020 года № 80 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 7 мая 2020 года № 26, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75) следующие изменения:

в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 11 мая" заменить словами "до 1 июня";

подпункт 3 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"стационарных объектов розничной торговли, имеющих индивидуальный вход с улицы;";

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый считать абзацами шестнадцатым, семнадцатым соответственно;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, указанные в абзацах четвертом - пятнадцатом настоящего подпункта, обязаны организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей, одновременно находящихся в торговом зале, с учетом его площади (не менее 10 кв.м на одного посетителя или одного посетителя в зале).".

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли через стационарные объекты розничной торговли, имеющие индивидуальный вход с улицы, обеспечить выполнение комплекса мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции согласно предписанию Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 7 мая 2020 года № 2541-01 об устранении угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого-восьмого пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы четвертый-восьмой пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







