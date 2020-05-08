Little Big представили клип на новую песню Hypnodancer

Для Little Big получился насыщенный день: с утра они представили сингл Hypnodancer, а через несколько часов завершили работу и над видео, которое теперь доступно в YouTube. Little Big снова демонстрируют новый танец, придуманный группой, - это уже давно ее притягательный и яркий творческий прием.
Солист Илья Прусикин в новом клипе дерзко и музыкально грабит казино вместе с коллегами по группе. Забирается на стол для игры в покер и начинает танцевать. Отвлекает внимание, пока другие музыканты выносят деньги…
Лица и образы завороженно отключившихся персонажей, кастинг и режиссура клипа заслуживают отдельных комплиментов! Эпизодически в зале угадываются даже почти Мадонна, Иван Ургант, братки из 90-х… При этом в клипе вновь, как и в Uno, участвует фронтмен The Hatters Юрий Музыченко.
Завершается клип неожиданно, что тоже - фирменный прием Little Big.
Остается только напомнить, как в известном рестлинг-шоу: "Не повторяйте это в школе, на улице и дома"… Ну, и тем более, в казино…