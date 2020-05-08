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08.05.2020 18:01
Рубрика: Общество

Медики получают от волонтеров СУЭК средства защиты и продукты

Текст: Лариса Розова
В 12 регионах России расположены предприятия Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко, которые в период пандемии выделяют немалые средства для недопущения распространения коронавируса не только на собственном производстве, но и в городах и поселках, где живут и работают угольщики. Особую поддержку получают лечебные учреждения, а также медики, которые сутками героически трудятся в больничных палатах, спасают больных в реанимационных отделениях, проводят курсы оздоровительной терапии.

8 мая волонтеры предприятий СУЭК в Забайкальском крае передали наборы продуктов питания 73 медикам центральной районной больницы г. Борзя и Шерловогорской участковой больницы №1, находящейся в п. Шерловая Гора. Продуктами питания работники медицинских учреждений обеспечены на месяц вперед. Им были переданы крупы, мясо и мясные продукты, овощи, фрукты, чай и кондитерские изделия, а также одноразовая посуда.

Волонтеры СУЭК при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" запустили во всех регионах присутствия компании программу поддержки медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Сотрудники предприятий СУЭК в рамках всероссийской акции #МыВместе, организуемой во взаимодействии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), доставляют работникам больниц продуктовые наборы, фрукты, а также дополнительные партии защитных средств.

Так, в Хакасии волонтеры СУЭК передали Черногорской межрайонной больнице, Черногорской станции скорой помощи и Белоярской центральной районной больнице 200 защитных комбинезонов, 200 защитных очков, 10 000 одноразовых перчаток и 7 000 медицинских масок. В продуктовых наборах, которые переданы медикам в знак уважения и благодарности за их самоотверженный труд, - чай, кофе, консервы, паштеты, конфеты, печенье и др.

В Приморском крае СУЭК обеспечила горячим питанием медиков четырех больниц Владивостока. Волонтеры компании "Приморскуголь" (входит в СУЭК) доставили медикам 550 полноценных обедов из одного из лучших ресторанов города. Здоровые и вкусные обеды получают медики КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №4", ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2", детского инфекционного отделения КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница № 2", а также ГБУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница". Обеды развозят в больницы по расписанию, наиболее удобному для врачей.

Но не только вкусное питание создает настроение и дает силы для напряженной работы медиков. В Кемеровской области, например, волонтеры СУЭК передали Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице (ГАУЗ КО ЛК ГИБ), помимо праздничных продуктовых корзин, и новый современный телевизор с диагональю экрана 139 сантиметров. Подобная благотворительная акция пройдет также для коллектива инфекционного отделения ГАУЗ КО "Прокопьевская городская больница №1".

18 врачей и медсестер инфекционного госпиталя в городе Советская Гавань Хабаровского края получили подарки от дочернего предприятия СУЭК - АО "Дальтрансуголь". Сотрудники "Дальтрансуголь" привезли медикам большие коробки с апельсинами, яблоками, грушами, лимонами, другими фруктами, а также мед, печенье, шоколад, сыры и колбасы.

Заботясь о медицинских работниках в регионах присутствия СУЭК, волонтеры предприятий компании не забывают также о тех людях, которые особенно нуждаются в поддержке в это лихое время. Так, на постоянной основе в рамках всероссийской акции #МыВместе доставляются продуктовые наборы пожилым людям и социально незащищенным группам населения. Они уже получили несколько сотен наборов продуктов с длительным сроком хранения, фруктовых витаминных корзин.

Общество

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