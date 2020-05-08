Мезенцев подарил Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен ВОВ

Редкие фотокадры и тексты из шести музеев Союзного государства составляют содержание книжной новинки, которую вручил 8 мая в подарок Александру Лукашенко посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщает пресс-служба президента РБ.

Первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в музеях Беларуси и России, российский дипломат передал во время торжественной церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, о которой уже сообщал "СОЮЗ".

В уникальном издании собраны реликвии из Музея обороны Брестской крепости, мемориального комплекса "Хатынь", Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы на Поклонной горе в российской столице, музея героической обороны и освобождения Севастополя и музея-заповедника "Сталинградская битва".

Память о военных событиях, отметил Дмитрий Мезенцев, бережно хранят в обоих государствах. "Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния… Это призыв ко всем нам сегодня", - сказал посол, обращаясь к главе государства.

Общаясь с журналистами после церемонии, дипломат особо отметил, что в период празднования Дня Победы для народов Союзного государства очень важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий того тяжелого времени и передать это историческое наследие молодому поколению.