Постановление правительства Москвы от 7 мая 2020 года № 517-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 340-ПП и от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 340-ПП "О грантах медицинским организациям в связи с перепрофилированием коечного фонда для оказания на территории города Москвы медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию":

1.1. Постановление дополнить пунктом 2.5 в следующей редакции:

"2.5. Оплату проживания медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в организациях, обеспечивающих временное размещение (временное проживание), и их доставку автомобильным транспортом к месту работы и обратно.".

1.2. Пункт 4 постановления после цифр "2.4" дополнить цифрами ", 2.5".

1.3. Пункт 6.2 постановления изложить в следующей редакции:

"6.2. Оставшаяся часть гранта, определяемая из расчета суммы на перепрофилирование одной койки и фактического количества перепрофилированных коек с учетом положений пункта 4 настоящего постановления, перечисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца по мере подписания актов сверок понесенных расходов за счет средств бюджета города Москвы при перепрофилировании коечного фонда в медицинских организациях, но не позднее 31 июля 2020 г.".

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию":

2.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

"О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию".

2.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

"1. Предусмотреть материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера:

1.1. Работникам медицинских организаций, непосредственно оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и работникам лабораторий медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, проводящим исследования биологических материалов этой категории пациентов, работникам патологоанатомических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы:

1.1.1. Врачам в размере 70 000 рублей в месяц.

1.1.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц.

1.1.3. Младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30 000 рублей в месяц.

1.2. Работникам Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы", оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь, и неотложную медицинскую помощь пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и осуществляющим их медицинскую эвакуацию:

1.2.1. Врачам в размере 50 000 рублей в месяц.

1.2.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 30 000 рублей в месяц.

1.3. Работникам амбулаторных КТ-центров медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, организованных на основании решений Департамента здравоохранения города Москвы, а также работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому (по месту пребывания) за состоянием здоровья таких пациентов:

1.3.1. Врачам в размере 70 000 рублей в месяц.

1.3.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 50 000 рублей в месяц.".

3. Установить, что действие пункта 1 постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию" (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие со дня начала оказания медицинской организацией медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию или со дня предоставления соответствующих услуг в учреждениях здравоохранения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







