Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам

В документе говорится: "Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение".

Размеры материального поощрения такие:

- Работникам станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию: врачам в размере 50 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 30 тыс. руб. в месяц.

- Работникам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц.

- Работникам лабораторий медицинских организаций, проводящих исследования биологических материалов, работникам патологоанатомических отделений: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30 тыс. руб. в месяц.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в размере: врачам в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30 тыс. руб. в месяц. Материальное поощрение из бюджета Москвы выплачивается в дополнение к аналогичным выплатам, установленным на федеральном уровне.