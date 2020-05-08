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Названы самые популярные в последнее время среди россиян сериалы

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    08.05.2020, 13:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Сериал HBO "Мир Дикого Запада", чей четвёртый сезон недавно завершился, стал лидером по просмотрам россиян на прошлой неделе.

Об этом свидетельствует рейтинг портала filmpro, основанный на данных нескольких крупных онлайн-платформ.

Также в топ-5 входят три отечественных новинки: "Охота на певицу", "Мир! Дружба! Жвачка!" и "#СидЯдома", а также прошлогодний хит того же HBO "Чернобыль".

Интересно, что резонансная экранизация романа "Зулейха открывает глаза" опустилась с первого места, где держалась в течение всего времени показа на ТВ, на девятнадцатое.

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