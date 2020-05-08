Посол РФ призвал власти США освободить из тюрем россиян

Посол РФ Анатолий Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян. Он написал открытое письмо, адресованное Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем. Текст опубликован на странице российского посольства США в Facebook.

"Ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Медпомощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает. Призываем американские власти проявить милосердие и освободить россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - со ссылкой на дипломата пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии коронавируса к россиянам, находящимся в американских тюрьмах. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает первое место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвержден у 1 миллиона 256 тысяч 972 человек.