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08.05.2020 08:04
Рубрика: Власть

Посол РФ призвал власти США освободить из тюрем россиян

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Посол РФ Анатолий Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян. Он написал открытое письмо, адресованное Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем. Текст опубликован на странице российского посольства США в Facebook.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Медпомощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает. Призываем американские власти проявить милосердие и освободить россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - со ссылкой на дипломата пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии коронавируса к россиянам, находящимся в американских тюрьмах. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает первое место в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвержден у 1 миллиона 256 тысяч 972 человек.

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