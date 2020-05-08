Постановление губернатора Пензенской области от 8 мая 2020 года № 75 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно";

1.1.3. в подпункте 3.8 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно";

1.1.4. в подпункте 3.10 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно";

1.1.5. в подпункте 3.11 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно";

1.1.6. в абзаце первом подпункта 3.12.3 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно";

1.1.7. в подпункте 3.12.5 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно";

1.1.8. в подпункте 3.13 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно".

1.2. В подпункте 10.5 пункта 10 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно".

1.3. В пункте 20 слова "по 11 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 года включительно".

1.4. В пункте 21 слова "по 11.05.2020 включительно" заменить словами "по 17.05.2020 включительно".

1.5. В приложении № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).".

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области до 12 мая 2020 года внести предложения по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в курируемых сферах деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев







