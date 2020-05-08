Указ губернатора Пермского края от 8 мая 2020 год № 60 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59).

2. Настоящий указ вступает в силу с 11 мая 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 08.05.2020 №60

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. В пункте 1 слова "до 11 мая 2020 г." заменить словами "до 25 мая 2020 г.".

2. В пункте 1.5 слова "до 11 мая 2020 г." заменить словами "до 25 мая 2020 г.".

3. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

"1.8. эксплуатацию спортивных плоскостных сооружений, пляжей.".

4. В пункте 1(1) слова "до 11 мая 2020 г." заменить словами "до 25 мая 2020 г.".

5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки либо самовывоза, включая приобретение авто и иных запчастей, сельскохозяйственной техники;".

6. В пункте 2.23 слова ", а также на Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в части выездного обслуживания заявителей (по перечню, определяемому Пермским краевым многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг) и дистанционного оказания услуг" исключить.

7. Дополнить с 12 мая 2020 г. пунктами 2.29 - 2.35 следующего содержания:

"2.29. организации (салоны красоты и парикмахерские), оказывающие парикмахерские услуги;

2.30. организации, осуществляющие торговлю автомобилями, прицепами, мототехникой, а также осуществляющие ее сервисное обслуживание и ремонт;

2.31. организации, осуществляющие продажу непродовольственных товаров, имеющие торговый зал площадью не более 50 кв. м, оборудованные отдельным входом с улицы, при условии нахождения в торговом зале не более 5 покупателей и организации мероприятий по их социальному дистанцированию с условием информирования покупателей об указанных требованиях при входе в торговый зал;

2.32. организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту обуви и одежды, услуги ателье, швейных мастерских, фотоуслуги, услуги по изготовлению ключей;

2.33. организации, осуществляющие ремонт компьютерной и бытовой техники, ее обслуживание и монтаж;

2.34. организации, осуществляющие сервисное обслуживание, установку и ремонт машин и оборудования;

2.35. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - учреждение) в части выездного обслуживания заявителей, дистанционного оказания услуг, а также оказания услуг по предварительной записи в филиалах учреждения по перечню услуг, структурных подразделений, окон приема, определяемому учреждением. Перечень санитарно-эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.".

8. В пункте 3 слова "до 11 мая 2020 г." заменить словами "до 25 мая 2020 г.".

9. Пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"на случаи одиночных прогулок либо прогулок совместно проживающих лиц (за исключением прогулок на детских площадках) в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы, улично-дорожную сеть, предназначенную для движения пешеходов;

на случаи занятия спортом одиночно либо с совместно проживающими лицами в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы, улично-дорожную сеть, предназначенную для движения пешеходов;".

10. В пункте 10.3 слова "по 11 мая 2020 года" заменить словами "до 25 мая 2020 года".

11. Дополнить пунктом 10.6 следующего содержания:

"10.6. соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19.".

12. Дополнить пунктом 24(3) следующего содержания:

"24(3). До начала возобновления деятельности организаций, указанных в пунктах 2.29 - 2.34 настоящего указа, организация направляет уведомление о возобновлении деятельности по форме согласно приложению 7 к настоящему указу по адресу электронной почты Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (info@minpromtorg.permkrai.ru) и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (urpn@59.rospotrebnadzor.ru) в виде электронного образа документа в формате pdf.".

13. Дополнить приложением 7 согласно приложению к настоящим изменениям.





Приложение к изменениям, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в Пермском крае"

"Приложение 7 к указу губернатора Пермского края от 29.03.2020 №23

Форма

Уведомление о возобновлении деятельности

Смотрите приложение к настоящему указу.







