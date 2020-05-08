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08.05.2020 14:12
Рубрика: Экономика

ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Текст: Ольга Игнатова
Выплаты на детей в возрасте до трех лет из средств материнского капитала получить станет гораздо проще. И полностью дистанционно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Пенсионный фонд России, теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛС. Страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Семье теперь достаточно войти в личный кабинет на портале es.pfrf.ru, указать имя и дату рождения ребенка. После этого СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Проще стало и указывать в заявлении на выплату реквизиты, по которым будут перечислены средства. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

В Пенсионном фонде также обратили внимание, что заявители продолжают совершать ошибки при заполнении заявления на выплату. Так, среди самых распространенных ошибок - это когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или даже сам ребенок.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. Именно поэтому в ПФР максимально и упрощают формы заявления.

Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года. В том числе если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 тысяч предоставляются ежемесячно на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет. Они выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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