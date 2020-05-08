Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции

Маринэ Генриевна, предположим, курильщик решил сейчас, в условиях самоизоляции, покончить со своей вредной привычкой. Кто и как может ему помочь?

Маринэ Гамбарян: Сейчас, к сожалению, у курильщиков нет привычного доступа в медучреждение, к психологу или врачу, который мог бы подробно проконсультировать, выписать рецепт на препараты, помогающие преодолевать тягу к курению. Поэтому сейчас мы рекомендуем пользоваться дистанционными формами поддержки и никотинзаместительными препаратами, которые доступны без рецепта. И если обычно советуем резко и одномоментно отказаться от курения, то сейчас допускается возможность постепенного снижения количества выкуриваемых сигарет, чтобы человек свыкся с этой мыслью, и чтобы ему было легче пройти этот сложный период. Но это оправданно только тогда, когда он твердо принял решение бросить курить, и все его действия направлены на эту цель. Потому что и при снижении числа сигарет он все равно остается зависимым и в любой момент может вернуться к прежней интенсивности курения.

Считается, что коллективно бросать курение - более эффективно, поскольку в группе люди могут поддержать друг друга, есть внешний контроль и т.д. Сейчас молодежь часто заменяет личное общение вечеринками по скайпу. Могут ли такие встречи стать хорошей формой коллективного отказа от курения?

Маринэ Гамбарян: Коллективные формы отказа от вредной привычки - очень ценная форма работы. Это вид психологической поддержки. Но очень важно, чтобы при этом курильщики, и особенно молодежь, использовали достоверные источники информации, например, рекомендованные Минздравом или ВОЗ, и правильные посылы. А не те, что пропагандируют электронные средства доставки табака как замену табакокурения. Потому что они также оказывают смертоносное воздействие на легкие человека, что катастрофично в условиях пандемии COVID-19. Это доказано данными, опубликованными недавно Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

О каких данных речь?

Маринэ Гамбарян: Они свидетельствуют о том, что, похоже, COVID-19 поражает молодых людей чаще, чем предполагалось раньше - пациенты в возрасте до 45 лет составляют более трети всех случаев, и каждый пятый из них нуждается в госпитализации. Хотя пока статистики мало, но некоторые эксперты уже говорят, что популярность электронных сигарет и вейпинга среди них - это фактор, который может ухудшить ситуацию. Примерно каждый четвертый подросток в США потребляет электронные сигареты, при этом FDA уже объявила это явление общенациональной эпидемией, а CDC предупредил об угрожающем жизни заболевании EVALI - "поражение легких, вызванное потреблением вейпов и электронных сигарет". Дело в том, что электронные сигареты содержат такие химические вещества, как пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы. Они способны проникать глубоко в легочную ткань и повреждать ее. Кроме того, электронные сигареты содержат большое количество никотина, что явно представляет угрозу как для иммунной, так и для сердечно-сосудистой системы человека. А сочетание этих агентов и вируса может быть вообще смертельно опасным.

А есть ли статистика использования электронных сигарет и их действия на легкие в нашей стране?

Маринэ Гамбарян: У нас статистики таких поражений пока нет, поскольку отдельный учет вейп-ассоциированных пневмоний не ведется. Да и таких курильщиков, к счастью, у нас пока не так много. Но в ходе мониторинга выполнения Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" мы провели исследование в 10 регионах России, опросили 11685 человек. И показали, что в 2019 году по сравнению с 2017 годом использование электронных устройств нагревания табака в среднем выросло более чем вдвое, а в молодых возрастах - еще больше. В целом доля людей, которые когда-либо пробовали электронные устройства для курения, доходит до 9 процентов, а среди молодежи составляет 24 процента. А регулярно электронные сигареты используют около 2,5-3 процентов населения, и их применение также растет среди молодых возрастных групп, хотя одновременно и снижается доля курящих сигареты.

Но и это значительный процент, для меня неожиданный. А в каких возрастных группах проводился опрос?

Маринэ Гамбарян: В опросе участвовали молодые люди от 18 до 24 лет. Более молодые группы из этических соображений мы не опрашивали. Но если были бы опрошены подростки от 15 до 18 лет, цифры выявились бы больше, я уверена. По данным глобального исследования курения среди школьников 13 и 15 лет, проведенного ВОЗ в 2016 году, доля потребителей электронных сигарет в Москве составила 14,5 процента. По стране, конечно, процент ниже, но он тоже растет.

Есть ли понимание, как с этим можно бороться?

Маринэ Гамбарян: Кроме законодательных мер по ограничению курения в общественных местах, которые сейчас реализуются и уже приносят определенный результат, важно постоянно доносить до всех людей, а особенно до молодежи, достоверную информацию о том, чем это грозит их здоровью. Помочь им формировать правильный, оптимистический настрой и твердую решимость бросить курить. Недавно в нашем НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ создан Федеральный центр профилактики и контроля потребления табака. В круг его задач входит информирование населения, мотивирование к отказу от курения, оказание консультативной поддержки. Но все же самое главное - твердая решимость самого человека прекратить потребление табака в любой форме. Потому что все они однозначно вредны для его здоровья, а сейчас еще и смертельно опасны в связи с пандемией коронавируса.