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08.05.2020 09:42
Рубрика: В мире

Почему США выводят зенитные комплексы Patriot из Саудовской Аравии

Текст: Александр Гасюк
США приступили к выводу комплексов ПВО Patriot из Саудовской Аравии, которые были развернуты на ее территории в прошлом году. Как выяснила газета The Wall Street Journal, на текущий момент к передислокации из региона готовятся четыре батареи систем MIM-104 (войсковое обозначение комплекса Patriot, в каждой батарее которого числится по четыре пусковых ракетных установки) и десятки обслуживающих их военных специалистов.

Ранее Саудовскую Аравию уже покинули два авиакрыла истребителей ВВС США, а американский военно-морской флот якобы планирует сокращение присутствия в Персидском заливе.

Фото: Qrmoo3 / wikimedia.org
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет

Издание отмечает, что предпринятые Пентагоном шаги по снятию с боевого дежурства комплексов Patriot указывают на снижение вероятности прямого и масштабного военного столкновения США и Ирана. По некоторым данным, в Вашингтоне пришли к выводу, что Тегеран в настоящее время не представляет непосредственной военной угрозы американским стратегическим интересам в регионе.

В минобороны США подтвердили лишь "рутинную ротацию" своих подразделений, ответив, что сохранят в регионе "сильные боевые возможности, включая противовоздушную оборону". Куда именно в Пентагоне решили перебросить Patriot из Ближнего Востока, не раскрывается. По некоторым данным, речь идет об их передислокации в Азию "для противостояния растущему влиянию Китая".

Напомним, что дополнительные системы ПВО Patriot, истребители и около 3 тысяч военнослужащих США были переброшены в Саудовскую Аравию после масштабной атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтяную инфраструктуру королевства в сентябре прошлого года. Тогда в результате ударов по двум ключевым саудовским НПЗ Эр-Риад был вынужден вдвое сократить производство сырья, что на короткое время вызвало сильную волатильность на глобальном рынке нефти. Ответственность за эту атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за этим нападением стоит Тегеран. В ИРИ категорически отвергли свою причастность к этому инциденту.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Заметим, что к моменту атаки дронов на территории королевства уже дежурили несколько расчетов систем Patriot. Впрочем, ни одной цели им перехватить так и не удалось, что сильно подмочило репутацию этих активно продвигаемых американцами на мировые рынки вооружения систем ПВО.

Если информация The Wall Street Journal о значительном сокращении военного присутствия США в Саудовской Аравии соответствует действительности, то возникает вопрос: что стоит за внезапным выводом американских подразделений из королевства?

Логично предположить, что речь идет о подчеркнутом таким образом желании администрации Дональда Трампа обеспечить хотя бы временную, но надежную деэскалацию конфронтационных отношений с Ираном. В преддверии ноябрьских президентских выборов в США очередной виток напряженности в отношениях с Исламской Республикой, чуть было не закончившийся прямым военным столкновением двух стран в начале этого года этого года, Белому дому определенно не нужен. Последствия такого конфликта непредсказуемы ни для одной из сторон. И это наглядно продемонстрировал январский ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, в ходе которого контузии получили десятки военнослужащих США.

С другой стороны, Тегеран, ослабленный вспышкой эпидемии COVID-19 и жесткими экономическими санкциями США, едва ли в ближайшее время рискнет нарушить сложившийся в регионе статус-кво.

Фото: Sgt. Marcus Fichtl / US Army / wikimedia.org
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Наконец, фактор Саудовской Аравии, которая сильно зависит от прямой военно-технической поддержки США в противостоянии с Ираном, также играет свою роль - сокращение или увеличение присутствия американских вооруженных сил является действенным рычагом воздействия на Эр-Риад для решения других важных для Вашингтона вопросов. В первую очередь, связанных с текущей ситуацией на глобальных нефтяных рынках. Именно об этом Дональд Трамп говорил в телефонном разговоре 2 апреля с саудовским наследным принцем Моххамедом бин Салманом. По данным Reuters, в ходе него президент США прямо угрожал собеседнику тем, что Белый дом не станет мешать прохождению через конгресс законопроекта о свертывании американской военной помощи королевству и выводе войск США, если Эр-Риад не ограничит предложение саудовской нефти на внешнем рынке в рамках договоренностей ОПЕК+.

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