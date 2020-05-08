Президент Кубы призвал укреплять российско-кубинские отношения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал продолжить укрепление двусторонних российско-кубинских отношений. Об этом глава республики написал на своей странице в Twitter по случаю 60-летнего юбилея восстановления дипотношений между Москвой и Гаваной.

"Куба и Россия с оптимизмом смотрят на будущее двустороннего сотрудничества. Продолжим укреплять братские отношения между нашими странами, скрепленные общей историей", - заявил Диас-Канель.

Президент республики также опубликовал ссылку на совместную статью глав МИД России и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса, вышедшую по случаю памятной даты одновременно на русском и испанском языках в официальных изданиях обеих стран - "Российской газете" и "Гранме".

Напомним, что официальные контакты между Россией и Кубой начались в 1902 году, а в 1942 году были установлены дипотношения между Кубой и СССР. Но уже в 1952 году они были разорваны пришедшим к власти на Острове диктатором Фульхенсио Батистой. Восстановлены дипотношения были 8 мая 1960 года, после победы революции во главе с Фиделем Кастро.