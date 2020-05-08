Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море. Об этом он написал в Twitter.

По словам российского сенатора, пару месяцев НАТО изнывала от безделья. И вот военные судна США и Великобритании вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными, отметил Пушков, подчеркнув, что в условиях пандемии коронавируса Североатлантический альянс лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность.

Напомним, три американских и один британский боевые корабли вошли в Баренцево море утром четвертого мая для "проведения операций по обеспечению безопасности". Их немедленно взяли на сопровождение корабли и береговые средства контроля Северного флота РФ.