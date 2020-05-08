Путин в послании Трампу призвал действовать в "духе Эльбы"

Президент России Владимир Путин направил послание американскому лидеру Дональду Трампу.

В России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве, подчеркнул президент РФ.

"Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы - от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности", - написал Путин.

Напомним, что вчера также лидеры провели телефонный разговор.