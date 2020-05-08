Гидрометцентр не исключил возможность засухи в ряде регионов России

Исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые", - уточнил он.

Также, по словам Романа Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.

Он назвал настораживающим тот факт, что в этих регионах формируются условия для почвенной засухи. "Речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются", - пояснил метеоролог.

Тем не менее, пока метеорологи не спешат давать негативный прогноз по урожайности. "Если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо", - подчеркнул глава Гидрометцентра.