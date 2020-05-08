Маломобильным гражданам в метро будут бесплатно выдавать перчатки и маски

Для выполнения требований Роспотребнадзора по снижению заболеваемости с 12 мая в московском городском транспорте можно ездить только в маске и перчатках. Для тех, кто пользуется социальной службой московского метро, будут выдавать бесплатно маски и перчатки. Об этом сообщает департамент транспорта.

По поручению мэра Москвы, для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), будут бесплатно выдаваться маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. "Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - передает пресс-служба слова заммэра и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

За 2019 год ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее. При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки.