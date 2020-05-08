Новости

Посол ФРГ в РФ назвал решающим вклад СССР в освобождение Европы от фашизма 18:01
"Как будто Коэны экранизируют Кинга": в Дании снимают амбициозный сериал 18:01
Выпуск Tesla Roadster перенесли на неопределенный срок 18:00
МИД отчитался о выплатах матпомощи застрявшим за рубежом россиянам 17:56
Режим самоизоляции в Брянской области продлен до конца мая 17:56
Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы 17:38
Калининградцев обяжут носить маски на улице 17:36
Новый кроссовер Hyundai 45: стайлинг завершен, дата премьеры определена 17:35
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом 17:28
Сокращенный график на рейсы "Сапсана" продлен до 28 мая 17:26
Сыгравший Рона Уизли актер Руперт Гринт стал отцом 17:24
В Новороссийске на дне моря открыли мемориал пилотам сбитого Ил-2 17:22
Попова назвала срок сохранения новых правил поведения из-за COVID-19 17:17
Мантуров рассказал, когда начнется экспорт аппаратов ИВЛ из России 17:11
Лидеры России и Киргизии обсудили противодействие коронавирусу 17:07
Ford тестирует машины на устойчивость к птичьему помету 17:05
Маломобильным гражданам в метро будут бесплатно выдавать перчатки и маски 17:04
Владельцы Lada отказываются пересаживаться на иномарки 17:01
Новый сериал Дэмьена Шазелла "Эдди" доступен российским зрителям 16:46
Президент Кубы призвал укреплять российско-кубинские отношения 16:37
Заочно арестованы новые обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена Минеева 16:33
В Волгоградской области пропавший ребенок найден живым 16:27
Путин обсудил на Совбезе борьбу с коронавирусом и иностранные контакты 16:26
Глава Минстроя выписан из больницы 16:26
В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 17:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маломобильным гражданам в метро будут бесплатно выдавать перчатки и маски

Текст: Ирина Огилько

Для выполнения требований Роспотребнадзора по снижению заболеваемости с 12 мая в московском городском транспорте можно ездить только в маске и перчатках. Для тех, кто пользуется социальной службой московского метро, будут выдавать бесплатно маски и перчатки. Об этом сообщает департамент транспорта.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Медицинские маски будут продавать в подмосковных автобусах

По поручению мэра Москвы, для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), будут бесплатно выдаваться маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. "Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - передает пресс-служба слова заммэра и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

За 2019 год ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее. При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки.

Общество Здоровье Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Роспотребнадзор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
Великий День Победы возвращается с улицы домой
Ветераны рассказали, как они воевали и где встретили Победу