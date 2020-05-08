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08.05.2020 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: В Москве поймали подозреваемых в грабеже булок для бургеров

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в грабеже булочных изделий, предназначенных для продукции одного из ресторанов быстрого обслуживания в Москве, сообщает kp.ru.

В Петербурге задержали серийных похитителей продуктов из супермаркетов

Инцидент произошел несколько дней назад во время разгрузки товара из грузовой машины возле заведения сети, расположенного около метро Тушинская. Неизвестный попытался украсть 60 булок, однако на месте преступления его застал водитель грузовика и попытался пресечь противоправные действия. Злоумышленник достал нож и, угрожая им сотруднику, скрылся. Ущерб похищенного составил 257 рублей.

Сотрудники полиции достаточно быстро установили и задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 32-летний и 35-летний мужчины, проживающие в Москве и являющиеся соседями. В одном из них водитель грузовика опознал угрожавшего ему ножом злоумышленника.

Подозреваемым предъявлено обвинение в разбойном нападении, за которое им грозит лишение свободы.

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