Собянин призвал москвичей к участию в онлайн-акции "Бессмертный полк"

- Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн. Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок.

Рассказал, что цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей вместо ветеранов, которым сейчас категорически нельзя выходить из дома, возложат по их заявкам волонтеры. Мэр отметил, что никакие ограничения из-за коронавируса не смогут отнять праздничное настроение в День Победы. Напомнил, что Минобороны РФ проведет по традиции праздничный салют:

- Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей. В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро.

Строгий домашний режим, по его словам, не помешает поздравить ветеранов:

-Эту миссию взяли на себя волонтеры. Начиная с 6 мая они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла. Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы.

Цветы же будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.

С сожалением мэр отметил, что самое печальное для ветеранов - это невозможность пойти на традиционную встречу однополчан. Попытался утешить их:

- По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, Zoom и WhatsApp.

Собянин добавил, что в дополнение к праздничному телеэфиру, в Москве 9 мая пройдут десятки онлайн-выставок, концертов и лекций, подготовленных музеями, театрами, концертными залами и парками столицы. И обращаясь к фронтовикам, мэр написал: "Дорогие друзья, несмотря на праздник, я очень прошу вас в ближайшие дни оставаться дома. Но когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья! С юбилеем Победы!"