В Ярославской области открыты стела и памятник героям-фронтовикам

В Переславле-Залесском и Ярославле открыты памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Стела "Вечная память Героям-освободителям" появилась на центральной аллее парка Победы Переславля-Залесского, рядом с танком Т-34, стоящем здесь в память об уроженце переславской земли инженере-конструкторе Михаиле Кошкине. Дополняют стелу стенды с информацией о 24 переславских Героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы.

В правительстве региона рассказали, что над созданием памятника трудились сотрудники местного "Завода ЛИТ". В годы Великой Отечественной войны с выпускавшей кинопленку "Фабрики 5", как тогда называлось предприятие, были призваны на фронт 1387 человек. Места за станками заняли женщины и дети. Фабрика работала безостановочно, сотрудники не уходили в отпуска и отдавали все свои силы, помогая фронту. Военные авиаразведчики отсняли на эту пленку больше шести миллионов квадратных километров территории, причем в 1943 году на предприятии была создана пленка, позволившая вести авиаразведку и ночью.

- Открытие аллеи славы Героев-освободителей в год 75-летия Победы в Переславле-Залесском - знаковое событие, - уверена директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина. - Над ее созданием трудились благодарные потомки воинов-освободителей и тружеников тыла, выполняя великую миссию по сохранению исторической памяти.

В Ярославле новый памятник героям Великой Отечественной войны открыт на территории обувной фабрики "Североход", которая в годы войны выпускала стратегически важную продукцию - обувь для армии и брезентовые палатки для полевых госпиталей. Много лет назад здесь был установлен мемориал с фамилиями 44 работников предприятия, погибших на фронте. В год 75-летия Победы мемориал дополнили скульптурой солдата.

- Памятник представляет собой собирательный образ солдата, - пояснил его автор Степан Баранников. - Хотелось передать чувства человека, который идет на войну защищать Отечество и своих близких. Это простой советский человек, без званий и наград.