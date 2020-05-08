В Ярославской области ввели масочный режим

В Ярославской области ограничения, связанные с коронавирусом, продлены до 31 мая.

- В регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии приближается к тысяче человек, - пояснил губернатор области Дмитрий Миронов. - Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области.

Кроме того, по указанию Роспотребнадзора на территории Ярославской области с 10 мая вводится рекомендательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски и респираторы - рекомендуется использовать при проезде во всех видах общественного транспорта, в том числе в такси, и при нахождении в общественных местах: остановках, вокзалах, автозаправках, в медицинских организациях, аптеках, магазинах. Маски должны носить работники действующих предприятий, средства защиты необходимы также при посещении организаций, связанных с обслуживаем населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления.

Подчеркивается, что рекомендательный масочный режим продлится до 15 мая, а с 16-го числа он станет обязательным до отмены специальным распоряжением.

"Оперативно разработать комплекс мер" для обеспечения максимальной доступности масок и респираторов для ярославцев рекомендовано правительству области.

В региональном оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 сообщили, что на 8 мая количество инфицированных коронавирусом в области достигло 993 человек. Из них 145 выздоровели, 11 умерли, на лечении находятся 837 человек (госпитализировано 193).