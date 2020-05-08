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08.05.2020 11:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мосгордуме отметили, что цифровые рабочие пропуска продлят до 31 мая автоматически

Текст: Любовь Проценко
Цифровые рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая, сообщил Агентству городских новостей "Москва" депутат Мосгордумы Валерий Головченко.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

- Новые правила продления самоизоляции не заменяют предыдущие, они идут в дополнение, и пропуска рабочие будут автоматически продлены до 31 мая, - отметил депутат. - В случае изменения каких-то параметров их нужно будет актуализировать, но в основной своей массе они автоматически продлеваются.

Головченко напомнил, что до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты магазины (за исключением тех, где продаются товары первой необходимости), кафе, салоны красоты и другие подобные учреждения. Поездки по городу возможны по-прежнему только с цифровым пропуском.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сотрудники, которые с 12 мая выйдут на работу, должны заранее позаботиться о пропуске, привязав к нему номера машины, карты "Тройка", "Стрелка" и социальные карты.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

По словам депутата, правила в отношении проездных билетов остаются прежними. "Все интересы москвичей в данном случае соблюдены", - отметил он.

Проездные билеты, по которым с 30 марта по 31 мая было совершено не более 15 поездок в общественном транспорте, после 31 мая можно будет продлить или обменять.

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